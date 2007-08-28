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Гирина Ирина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1934

Дата смерти

28.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1934

Отец: Гирин Евгений Георгиевич

Мать: Клименко Ираида Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глуховской Герман Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талалаев Николай

Рождение ребёнка
13.08.1957

Дочь: Гирина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Талалаев Николай

Рождение ребёнка
10.05.1964

Дочь: Глуховская-Боэлизи Валерия Георгиевна

Отец ребёнка: Глуховской Герман Петрович

Смерть
28.08.2007

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