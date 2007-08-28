Гирина Ирина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1934
Дата смерти28.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Талалаев Николай
Рождение ребёнка
13.08.1957
Дочь: Гирина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Талалаев Николай
Рождение ребёнка
10.05.1964
Дочь: Глуховская-Боэлизи Валерия Георгиевна
Отец ребёнка: Глуховской Герман Петрович
Смерть
28.08.2007