Залялетдинов Саидхашим Шарип Улы 1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Залялетдинов Саидхашим Шарип Улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Шамсетдинов Шарип (Шәреф) Минажетдин Улы

Мать: Шамсетдинова Маһирә (Махиря) Зиятдин Кызы

Место жительства
Неизвестно
г. Горнозаводск
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2000

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