Портных Яков Абакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных Яков Абакумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.04.1747

Дата смерти

После 1805

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.04.1747

Отец: Портных Абакум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.04.1768

Сын: Портных Михайла Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Место жительства
После 01.04.1805
Березнеговатка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Деревня находится в Усмонской губернии, переехали в 1805 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
После 1805
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