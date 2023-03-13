Портных Яков Абакумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.04.1747
Дата смертиПосле 1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.04.1747
Отец: Портных Абакум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.04.1768
Сын: Портных Михайла Яковлевич
Мать ребёнка: ?
Место жительства
После 01.04.1805
Березнеговатка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Деревня находится в Усмонской губернии, переехали в 1805 году
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
После 1805