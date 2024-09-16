Касымова (Семинихина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.2016
Муж: Касымов Ринат
Рождение ребёнка
19.06.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касымов Ринат
Рождение ребёнка
23.11.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касымов Ринат