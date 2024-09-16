Касымова (Семинихина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касымова (Семинихина) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.2016

Муж: Касымов Ринат

Рождение ребёнка
19.06.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касымов Ринат

Рождение ребёнка
23.11.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касымов Ринат

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