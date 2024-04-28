Чермянинов Сергей Васильевич 15.02.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чермянинов Сергей Васильевич

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

15.02.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2023 г.р.

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1981

Отец: не указан

Мать: Пестова Вера Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чермянинова Марина Александровна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.01.2023

Сын: Чермянинов Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Чермянинова Марина Александровна

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