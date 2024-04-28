Чермянинов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1981
Отец: не указан
Мать: Пестова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
18.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чермянинова Марина Александровна
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.01.2023
Сын: Чермянинов Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: Чермянинова Марина Александровна