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Доронин Семён Ильич

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.09.1852

Дата смерти

После 18.10.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.09.1852
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1871

Жена: Доронина Феодосья Петровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1872

Дочь: Степанида Семёновна

Мать ребёнка: Доронина Феодосья Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1892

Дочь: Клавдия Семёновна

Мать ребёнка: Доронина Феодосья Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1894

Дочь: Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Доронина Феодосья Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1897

Сын: Доронин Илья Семёнович

Мать ребёнка: Доронина Феодосья Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 18.10.1909
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