Доронин Семён Ильич
Место рождения
Дата рождения09.09.1852
Дата смертиПосле 18.10.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
11.09.1852
Бракосочетание
30.01.1871
Рождение ребёнка
21.11.1872
Дочь: Степанида Семёновна
Мать ребёнка: Доронина Феодосья Петровна
Рождение ребёнка
18.03.1892
Дочь: Клавдия Семёновна
Мать ребёнка: Доронина Феодосья Петровна
Рождение ребёнка
10.02.1894
Дочь: Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Доронина Феодосья Петровна
Рождение ребёнка
30.07.1897
Мать ребёнка: Доронина Феодосья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 18.10.1909