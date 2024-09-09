Емелин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емелина Юлия Борисовна
Рождение ребёнка
06.09.1992
Мать ребёнка: Емелина Юлия Борисовна
Рождение ребёнка
09.06.1999
Дочь: Каюмова (Емелина) Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Емелина Юлия Борисовна