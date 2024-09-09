Емелин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емелин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емелина Юлия Борисовна

Рождение ребёнка
06.09.1992

Сын: Емелин Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Емелина Юлия Борисовна

Рождение ребёнка
09.06.1999

Дочь: Каюмова (Емелина) Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Емелина Юлия Борисовна

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