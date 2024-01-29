Морозов Николай Евгеньевич
Место рожденияКострома
Дата рождения03.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талиш Яна Александровна
Рождение ребёнка
16.12.2009
Дочь: Морозова Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Морозова Лаптева Мария Игоревна
Рождение ребёнка
06.01.2018
Сын: Морозов Косьма Николаевич
Мать ребёнка: Талиш Яна Александровна
Рождение ребёнка
10.06.2019
Мать ребёнка: Талиш Яна Александровна
Рождение ребёнка
10.06.2019
Сын: Морозов Никанор Николаевич
Мать ребёнка: Талиш Яна Александровна
Рождение ребёнка
10.06.2019
Сын: Морозов Трифон Николаевич
Мать ребёнка: Талиш Яна Александровна
Рождение ребёнка
14.01.2022
Дочь: Морозова Милитина Николаевна
Мать ребёнка: Талиш Яна Александровна