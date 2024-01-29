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Морозов Николай Евгеньевич

Место рождения

Кострома

Дата рождения

03.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1990

Отец: Морозов Евгений Николаевич

Мать: Морозова Строганова Любовь Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талиш Яна Александровна

Рождение ребёнка
16.12.2009

Дочь: Морозова Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Морозова Лаптева Мария Игоревна

Рождение ребёнка
06.01.2018

Сын: Морозов Косьма Николаевич

Мать ребёнка: Талиш Яна Александровна

Рождение ребёнка
10.06.2019

Сын: Морозов Анфим Николаевич

Мать ребёнка: Талиш Яна Александровна

Рождение ребёнка
10.06.2019

Сын: Морозов Никанор Николаевич

Мать ребёнка: Талиш Яна Александровна

Рождение ребёнка
10.06.2019

Сын: Морозов Трифон Николаевич

Мать ребёнка: Талиш Яна Александровна

Рождение ребёнка
14.01.2022

Дочь: Морозова Милитина Николаевна

Мать ребёнка: Талиш Яна Александровна

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