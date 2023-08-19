Сафонов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Сергей

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.04.1981

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1981

Отец: Сафонов Сергей

Мать: Сафонова (Бабич) Алла

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.?.2018

Жена: Сафонова (Пецкова) Ирина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова (Пецкова) Ирина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова (Пецкова) Ирина

Москва, город федерального значения Москва

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