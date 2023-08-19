Сафонов Сергей
Место рождения
Дата рождения12.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1981
Отец: Сафонов Сергей
Мать: Сафонова (Бабич) Алла
Бракосочетание
30.?.2018
Жена: Сафонова (Пецкова) Ирина
Рождение ребёнка
18.05.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафонова (Пецкова) Ирина
Рождение ребёнка
08.04.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафонова (Пецкова) Ирина