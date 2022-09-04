Власенко Лев Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласенко Лев Сергеевич

Власенко Лев Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.2022

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.2022

Отец: Власенко Сергей Андреевич

Мать: Власенко Ольга

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close