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Астраханцов Алексей Ерофеев

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Астраханцов Ерофей Савин

Мать: Астраханцова Парасковья Абрамова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Авдотья Алексеева

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Власова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1797 ст.

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Власова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Федосья Власова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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