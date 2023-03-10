Честноков Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1884
Сын: Чесноков Николай Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Чесноков Мартемьян Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Чесноков Филипп Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно