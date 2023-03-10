Честноков Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честноков Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Чесноков Савва Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1884

Сын: Чесноков Николай Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Чесноков Мартемьян Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Чесноков Филипп Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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