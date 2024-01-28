Матвеев Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Михаил Семенович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Матвеев Семен

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Марфа Ермолаевна

Рождение ребёнка
1701

Сын: Матвеев Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Матвеева Марфа Ермолаевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Матвеев Анания Михайлович

Мать ребёнка: Матвеева Марфа Ермолаевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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