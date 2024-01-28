Матвеев Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: Матвеев Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1701
Сын: Матвеев Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Матвеева Марфа Ермолаевна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Матвеев Анания Михайлович
Мать ребёнка: Матвеева Марфа Ермолаевна
Смерть
Неизвестно