Мажаров Иван Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМажаров Иван Витальевич

Мажаров Иван Витальевич

avatar

Место рождения

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

Дата рождения

08.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1989

Отец: Мажаров Виталий Иванович

Мать: Мажарова Татьяна Борисовна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Образование
С 02.09.1996 по ?.06.2003
Коптяки, Новолялинский, Свердловская область
Частная школа №215 "Перспектива".
Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
МАОУ Гимназия №99. Среднее (полное) общее образование.
Работа или профессия
С ?.07.2007 по ?.03.2008
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Контролёр. ООО "Горизонт".
Образование
С ?.09.2007 по ?.06.2011
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Факультет: Инженерный. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Работа или профессия
С ?.07.2009 по ?.10.2011
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Охранник. ООО "ЧОП Шериф".
Работа или профессия
С ?.09.2011 по ?.02.2013
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Инженер. ООО "Диип Регион".
Работа или профессия
С ?.12.2012 по ?.04.2016
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Инженер по охране труда и технике безопасности. ООО "Астер плюс".
Работа или профессия
С ?.05.2016 по ?.09.2018
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Инженер по охране труда и технике безопасности. ООО "СтройСпецГрупп".
Работа или профессия
С ?.06.2016 по ?.02.2020
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Индивидуальный предприниматель. ИП Мажаров И.В..
Работа или профессия
С ?.01.2017 по ?.09.2018
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Учредитель, генеральный директор. ООО "РПК Медиако".
Работа или профессия
С ?.11.2020 по ?.03.2022
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Сервис-менеджер. ООО "Книги".
Работа или профессия
С ?.04.2022 по ?.05.2022
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок второго разряда. ООО "Металлпрофиль".
Работа или профессия
С ?.07.2022
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Учредитель, генеральный директор. ООО "Кабельный центр".
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Лейтенант инженерных войск.
Военная служба
Неизвестно
Воинская часть №02030.
Подвиг
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Музыкальные достижения: Пишу музыку с 2007 года в различных направлениях. Некоторые из моих треков играют на радио "PDJ FM". Некоторые подписаны на лейбл "System Recordings" (New York,USA). Некоторые ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close