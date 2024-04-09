Мажаров Иван Витальевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1989
Образование
С 02.09.1996 по ?.06.2003
Коптяки, Новолялинский, Свердловская область
Частная школа №215 "Перспектива".
Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2006
МАОУ Гимназия №99. Среднее (полное) общее образование.
Работа или профессия
С ?.07.2007 по ?.03.2008
Контролёр. ООО "Горизонт".
Образование
С ?.09.2007 по ?.06.2011
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Факультет: Инженерный. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Работа или профессия
С ?.07.2009 по ?.10.2011
Охранник. ООО "ЧОП Шериф".
Работа или профессия
С ?.09.2011 по ?.02.2013
Инженер. ООО "Диип Регион".
Работа или профессия
С ?.12.2012 по ?.04.2016
Инженер по охране труда и технике безопасности. ООО "Астер плюс".
Работа или профессия
С ?.05.2016 по ?.09.2018
Инженер по охране труда и технике безопасности. ООО "СтройСпецГрупп".
Работа или профессия
С ?.06.2016 по ?.02.2020
Индивидуальный предприниматель. ИП Мажаров И.В..
Работа или профессия
С ?.01.2017 по ?.09.2018
Учредитель, генеральный директор. ООО "РПК Медиако".
Работа или профессия
С ?.11.2020 по ?.03.2022
Сервис-менеджер. ООО "Книги".
Работа или профессия
С ?.04.2022 по ?.05.2022
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок второго разряда. ООО "Металлпрофиль".
Работа или профессия
С ?.07.2022
Учредитель, генеральный директор. ООО "Кабельный центр".
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Лейтенант инженерных войск.
Военная служба
Неизвестно
Воинская часть №02030.
Подвиг
Неизвестно
Музыкальные достижения: Пишу музыку с 2007 года в различных направлениях. Некоторые из моих треков играют на радио "PDJ FM". Некоторые подписаны на лейбл "System Recordings" (New York,USA). Некоторые ... Показать все