Наталья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Женился второй раз по случаю вдовства.
Рождение ребёнка
01.08.1890
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Жбанов Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
14.04.1894
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Жбанов Григорий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно