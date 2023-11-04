Наталья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жбанов Григорий Леонтьевич

Женился второй раз по случаю вдовства.
Рождение ребёнка
01.08.1890

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Жбанов Григорий Леонтьевич

Рождение ребёнка
14.04.1894

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Жбанов Григорий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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