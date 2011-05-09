Симонова Клавдия Ивановна
Место рождениясело Погранично - Григорьевское, Черлакский район, Омская область
Дата рождения27.05.1924
Дата смерти09.05.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логачев Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Логачев Прокопий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1956
Дочь: Логачева Светлана Прокопьевна
Отец ребёнка: Логачев Прокопий Семенович
Смерть
09.05.2011