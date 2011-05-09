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Симонова Клавдия Ивановна

Место рождения

село Погранично - Григорьевское, Черлакский район, Омская область

Дата рождения

27.05.1924

Дата смерти

09.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1924

Отец: Симонов Иван Феоктистович

Мать: Симонова Ирина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачев Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Логачев Прокопий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачев Прокопий Семенович

Рождение ребёнка
20.05.1956

Дочь: Логачева Светлана Прокопьевна

Отец ребёнка: Логачев Прокопий Семенович

Смерть
09.05.2011

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