Щукин Семен Афанасьевич С 1806 по 1809 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукин Семен Афанасьевич

Место рождения

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

С 1806 по 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1806 по 1809 ст.

Отец: Щукин Афанасий Иванович

Мать: Щукина Пелагея Петровна

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Родился в с. Пахотный Угол (Солдатчино), Пахотно-Угловская вол, Тамбовский уезд, Тамбовская губ. (ревизская сказка 6 рев. за 1811 г. ГАТО ф.12 оп.1 д.446). По ревизской сказке 1811 года (Ревижская ска... Показать все
Место жительства
1811 ст.
Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
По данным "Ревизской сказки (6 ревизия) купцов, крестьян, мещан, мордвы, татар, тептярей и чувашей по городам: Бугуруслан, Сергиевск и деревням" (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, ... Показать все
Бракосочетание
До 1826 ст.

Жена: Щукина Мария Даниловна

Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
С 1826 по 1827 ст.

Сын: Щукин Василий Семенович

Мать ребёнка: Щукина Мария Даниловна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (11 лет), что также дает 1826 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 84) Возраст по Ревизской сказке 183... Показать все
Рождение ребёнка
С 1828 по 1829 ст.

Сын: Щукин Ефим Семенович

Мать ребёнка: Щукина Мария Даниловна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (9 лет), что также дает 1828 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 84) Возраст по Ревизской сказке 1834... Показать все
Место жительства
1830 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
В 1830 году переехали в основанную д.Студенцы (д. Студенецкая (Гавриловка) , Новоумировский уезд, Оренбургский г.), что пдтверждается Ревизской сказкой 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опис... Показать все
Рождение ребёнка
С 1832 по 1833 ст.

Дочь: Щукина Макрида Семеновна

Мать ребёнка: Щукина Мария Даниловна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (5 лет), что дает 1832 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 84) Возраст по Ревизской сказке 1834 года ... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1835 ст.

Дочь: Щукина Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Щукина Мария Даниловна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1249, стр. 93 В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (2 лет), что также дает 1835 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО)... Показать все
Смерть
Неизвестно

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