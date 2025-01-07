Щукин Семен Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1806 по 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1806 по 1809 ст.
Отец: Щукин Афанасий Иванович
Мать: Щукина Пелагея Петровна
Родился в с. Пахотный Угол (Солдатчино), Пахотно-Угловская вол, Тамбовский уезд, Тамбовская губ. (ревизская сказка 6 рев. за 1811 г. ГАТО ф.12 оп.1 д.446). По ревизской сказке 1811 года (Ревижская ска... Показать все
Место жительства
1811 ст.
По данным "Ревизской сказки (6 ревизия) купцов, крестьян, мещан, мордвы, татар, тептярей и чувашей по городам: Бугуруслан, Сергиевск и деревням" (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, ... Показать все
Бракосочетание
До 1826 ст.
Жена: Щукина Мария Даниловна
Рождение ребёнка
С 1826 по 1827 ст.
Мать ребёнка: Щукина Мария Даниловна
В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (11 лет), что также дает 1826 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 84) Возраст по Ревизской сказке 183... Показать все
Рождение ребёнка
С 1828 по 1829 ст.
Сын: Щукин Ефим Семенович
Мать ребёнка: Щукина Мария Даниловна
В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (9 лет), что также дает 1828 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 84) Возраст по Ревизской сказке 1834... Показать все
Место жительства
1830 ст.
В 1830 году переехали в основанную д.Студенцы (д. Студенецкая (Гавриловка) , Новоумировский уезд, Оренбургский г.), что пдтверждается Ревизской сказкой 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опис... Показать все
Рождение ребёнка
С 1832 по 1833 ст.
Дочь: Щукина Макрида Семеновна
Мать ребёнка: Щукина Мария Даниловна
В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (5 лет), что дает 1832 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 84) Возраст по Ревизской сказке 1834 года ... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1835 ст.
Дочь: Щукина Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Щукина Мария Даниловна
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1249, стр. 93 В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (2 лет), что также дает 1835 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО)... Показать все
Смерть
Неизвестно