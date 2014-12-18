Сырцова (Широкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырцова (Широкова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1954

Дата смерти

18.12.2014

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1954

Отец: Широков Игнат

Мать: Широкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сырцов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сырцов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырцов Василий

Смерть
18.12.2014
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