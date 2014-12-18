Сырцова (Широкова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1954
Дата смерти18.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1954
Отец: Широков Игнат
Мать: Широкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сырцов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сырцов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сырцов Василий
Смерть
18.12.2014