Денисов Алексей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Алексей Ефимович

Денисов Алексей Ефимович

avatar

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

13.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1871

Отец: Денисов Ефим Ефимович

Мать: Денисова Екатерина Андреевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
04.11.1888

Жена: Денисова Елена Шатохина

Рождение ребёнка
06.05.1892

Сын: Денисов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Денисова Елена Шатохина

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.04.1907

Сын: Денисов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Денисова Елена Шатохина

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close