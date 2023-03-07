Денисов Алексей Ефимович
Место рождения
Дата рождения13.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1871
Бракосочетание
04.11.1888
Жена: Денисова Елена Шатохина
Рождение ребёнка
06.05.1892
Сын: Денисов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Денисова Елена Шатохина
Рождение ребёнка
19.04.1907
Сын: Денисов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Денисова Елена Шатохина
Смерть
Неизвестно