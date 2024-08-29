Сомина (Смоленская) Елена Васильевна
Место рожденияЖелезники
Дата рождения21.10.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драгун (Сомина) Анна Эдуардовна
Отец ребёнка: Сомин Эдуард Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотова (Сомина) Регина Эдуардовна
Отец ребёнка: Сомин Эдуард Михайлович
Рождение ребёнка
12.07.1969
Дочь: Алёшко (Сомина) Марина Эдуардовна
Отец ребёнка: Сомин Эдуард Михайлович
Бережные, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно