Сомина (Смоленская) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомина (Смоленская) Елена Васильевна

Место рождения

Железники

Дата рождения

21.10.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1930

Отец: Смоленский Василий Афанасьевич

Мать: Смоленская (Алёшко) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сомин Эдуард Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драгун (Сомина) Анна Эдуардовна

Отец ребёнка: Сомин Эдуард Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотова (Сомина) Регина Эдуардовна

Отец ребёнка: Сомин Эдуард Михайлович

Рождение ребёнка
12.07.1969

Дочь: Алёшко (Сомина) Марина Эдуардовна

Отец ребёнка: Сомин Эдуард Михайлович

Бережные, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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