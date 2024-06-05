Кольцова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паксеваткина Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Паксеваткин Леонид Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паксеваткин Александр Леонидович

Отец ребёнка: Паксеваткин Леонид Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паксеваткин Леонид Илларионович

Смерть
Неизвестно

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