Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Малахов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Малахов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Малахов Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Михаил Михайлович

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