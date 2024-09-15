Червоннов Лев Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец: Червоннов Александр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно