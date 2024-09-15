Червоннов Лев Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червоннов Лев Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Червоннов Александр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червоннов Виктор Львович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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