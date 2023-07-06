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Андриенко Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1958

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1958

Отец: Андриенко Григорий Иванович

Мать: Андриенко София Леонтьевна

Рождение ребёнка
14.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андриенко Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
20.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андриенко Валентина Михайловна

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