Андриенко Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1958
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1958
Рождение ребёнка
14.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андриенко Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андриенко Валентина Михайловна