Басаргина (Садовникова) Екатерина Александровна 27.08.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Басаргина (Садовникова) Екатерина Александровна

Автор
ЕБ
Басаргина Е.

женский, родилась 27.08.1986, город Брест, Брестская область, Республика Беларусь

Отец
Садовников Александр Данилович18.07.1945 г.р.
Мать
Садовникова (Давыдова) Светлана Борисовна11.09.1955 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1986

Отец: Садовников Александр Данилович

Мать: Садовникова (Давыдова) Светлана Борисовна

город Брест, Брестская область, Республика Беларусь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
город Брест, Брестская область, Республика Беларусь

Образование
2004
город Брест, Брестская область, Республика Беларусь

Образовательное учреждение: средняя школа 9

Образование
2009

Образовательное учреждение: БрГУ им. Пушкина | Специальность: юрист

Бракосочетание
10.05.2009

Муж: скрыто настройками приватности

город Брест, Брестская область, Республика Беларусь

Рождение ребёнка
22.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

город Брест, Брестская область, Республика Беларусь

Рождение ребёнка
01.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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