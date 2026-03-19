Басаргина (Садовникова) Екатерина Александровна
женский, родилась 27.08.1986, город Брест, Брестская область, Республика Беларусь
ОтецСадовников Александр Данилович18.07.1945 г.р.
МатьСадовникова (Давыдова) Светлана Борисовна11.09.1955 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1986
город Брест, Брестская область, Республика Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
город Брест, Брестская область, Республика Беларусь
Образование
2004
город Брест, Брестская область, Республика Беларусь
Образование
2009
Бракосочетание
10.05.2009
Муж: скрыто настройками приватности
город Брест, Брестская область, Республика Беларусь
Рождение ребёнка
22.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
город Брест, Брестская область, Республика Беларусь
Рождение ребёнка
01.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности