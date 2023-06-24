Темникова (Перфильева) Агния Лагантьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темникова (Перфильева) Агния Лагантьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перфильев Лагантий Дмитриевич

Мать: Перфильева Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темникова Виктория Васильевна

Отец ребёнка: Темников Василий Евграфович

Рождение ребёнка
21.04.?

Сын: Темников Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Темников Василий Евграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темникова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Темников Василий Евграфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темников Василий Евграфович

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