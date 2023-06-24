Темникова (Перфильева) Агния Лагантьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темникова Виктория Васильевна
Отец ребёнка: Темников Василий Евграфович
Рождение ребёнка
21.04.?
Сын: Темников Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Темников Василий Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темникова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Темников Василий Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно