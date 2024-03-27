Гордеева (Морева) Галина
Место рожденияг. Зеленодольск РТ
Дата рождения194
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
194
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности