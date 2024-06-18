Насонов Никифор Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насонова Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Насонова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насонова Ефимия Никифоровна
Мать ребёнка: Насонова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
19.08.1899
Дочь: Ерёмина (Насонова) Наталия Никифоровна
Мать ребёнка: Насонова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
18.08.1903
Сын: Насонов Лаврентий Никифорович
Мать ребёнка: Насонова Варвара Федоровна
Смерть
Неизвестно