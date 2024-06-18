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Насонов Никифор Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Насонов Агафон Филиппович

Мать: Насонова Анастасия Асколотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насонова Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Насонова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насонова Ефимия Никифоровна

Мать ребёнка: Насонова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
19.08.1899

Дочь: Ерёмина (Насонова) Наталия Никифоровна

Мать ребёнка: Насонова Варвара Федоровна

Лаптева, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1903

Сын: Насонов Лаврентий Никифорович

Мать ребёнка: Насонова Варвара Федоровна

Лаптева, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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