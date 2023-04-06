Дудорова Екатерина Кузьминиична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.05.1923
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудоров Кузьма Петрович
Мать: Дудорова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
06.01.1900
Дочь: Бурмистрова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Садовников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Садовникова Дяктерева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Садовников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
27.09.1914
Дочь: Садовникова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Садовников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Садовникова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Садовников Николай Николаевич
Смерть
31.05.1923