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Дудорова Екатерина Кузьминиична

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.05.1923

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудоров Кузьма Петрович

Мать: Дудорова Анна Сергеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1900

Дочь: Бурмистрова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Садовников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Садовникова Дяктерева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Садовников Николай Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1914

Дочь: Садовникова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Садовников Николай Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Садовникова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Садовников Николай Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.05.1923
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