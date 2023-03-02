Абдуллина (Сагдеева) Магикамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1932
Сын: Абдуллин Нурулла
Отец ребёнка: Абдуллин Хадый
Рождение ребёнка
1947
Сын: Абдуллин Варис
Отец ребёнка: Абдуллин Хадый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдуллин Миндимулла
Отец ребёнка: Абдуллин Хадый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Абдуллин Хадый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Абдуллин Хадый
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдуллин Хадый
Смерть
1947