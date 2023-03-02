Абдуллина (Сагдеева) Магикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдуллина (Сагдеева) Магикамал

Абдуллина (Сагдеева) Магикамал

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1932

Сын: Абдуллин Нурулла

Отец ребёнка: Абдуллин Хадый

Рождение ребёнка
1947

Сын: Абдуллин Варис

Отец ребёнка: Абдуллин Хадый

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдуллин Миндимулла

Отец ребёнка: Абдуллин Хадый

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Абдуллин Хадый

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Абдуллин Хадый

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллин Хадый

Смерть
1947
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close