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Рахматуллин Тагир

Место рождения

с.Старое Зеленое, Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Старое Зеленое, Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Рахматуллин Джиржис Тагирович

Мать ребёнка: Рахматуллина Балужан Сулеймановна

с.Старое Зеленое, Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Смерть
Неизвестно
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