Рахматуллин Тагир
Место рожденияс.Старое Зеленое, Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Старое Зеленое, Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Рахматуллин Джиржис Тагирович
Мать ребёнка: Рахматуллина Балужан Сулеймановна
с.Старое Зеленое, Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Смерть
Неизвестно