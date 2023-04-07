Лебедев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Дата смерти

Около 2014

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2014
Причина смерти: язва желудка
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