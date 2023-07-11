Солнцев Захарий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сперанская Надежда Захаровна
Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви села Кунестье Гдовского уезда
Место жительства
Неизвестно
Кунесть, Гдовский муниципальный район, Псковская область
с. Кунестье Гдовского уезда
Смерть
1876