Солнцев Захарий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев Захарий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сперанская Надежда Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви села Кунестье Гдовского уезда
Место жительства
Неизвестно
Кунесть, Гдовский муниципальный район, Псковская область
с. Кунестье Гдовского уезда
Смерть
1876
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