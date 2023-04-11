Гележе Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гележе Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.?

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.2013

Сын: Гележе Филипп Константинович

Отец ребёнка: Гележе Константин Борисович

Рождение ребёнка
24.12.2016

Сын: Гележе Александр Константинович

Отец ребёнка: Гележе Константин Борисович

Рождение ребёнка
14.09.2019

Дочь: Гележе Елизавета Константинова

Отец ребёнка: Гележе Константин Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гележе Константин Борисович

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