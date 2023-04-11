Гележе Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.2013
Сын: Гележе Филипп Константинович
Отец ребёнка: Гележе Константин Борисович
Рождение ребёнка
24.12.2016
Сын: Гележе Александр Константинович
Отец ребёнка: Гележе Константин Борисович
Рождение ребёнка
14.09.2019
Дочь: Гележе Елизавета Константинова
Отец ребёнка: Гележе Константин Борисович
Бракосочетание
Неизвестно