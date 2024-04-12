(Лётова) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лётова) Анастасия Иванова

(Лётова) Анастасия Иванова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

17.12.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Около 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1844

Отец: Лётов Иван Андреев

Мать: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крещение
19.12.1844
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:д. Тимшино Иван Сидоров и д. Новой Коломенского у. крестьянка Агафья Сидорова | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Се... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close