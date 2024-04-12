(Лётова) Анастасия Иванова
Место рождения
Дата рождения17.12.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1844
Крещение
19.12.1844
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:д. Тимшино Иван Сидоров и д. Новой Коломенского у. крестьянка Агафья Сидорова | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Се... Показать все
Смерть
Неизвестно