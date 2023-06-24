Дуракина (Рукавишникова) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуракина (Рукавишникова) Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуракина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Дуракин Александр Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуракин Александр Леонидович

Пурех, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.06.1977

Дочь: Дуракина Елена Александровна

Отец ребёнка: Дуракин Александр Леонидович

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