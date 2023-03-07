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Луппова Домна Петрова

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Место рождения

дер. Дымовская, Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Дымовская, Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Кривоносова Аксинья Ефимова

Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Луппов (лумпов) Епих Ефимов

Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Луппов (лумпов) Максим (Макар) Ефимов

Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Луппов (лумпов) Гаврила Ефимов

Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Луппов (лумпов) Архип Ефимов

Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Васса Ефимова

Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Луппов (лумпов) Павел Ефимов

Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луппов (лумпов) Ефим Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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