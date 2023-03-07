Луппова Домна Петрова
Место рождениядер. Дымовская, Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Дымовская, Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Кривоносова Аксинья Ефимова
Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Луппов (лумпов) Епих Ефимов
Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Луппов (лумпов) Максим (Макар) Ефимов
Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Луппов (лумпов) Гаврила Ефимов
Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Луппов (лумпов) Архип Ефимов
Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Васса Ефимова
Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Луппов (лумпов) Павел Ефимов
Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Ефим Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762