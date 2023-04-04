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Сыромятников Ефим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 29.07.1860

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Сыромятников Андрей Фёдорович

Мать: Сыромятникова Мария Алексеевна

Бракосочетание
04.06.1852

Жена: Сыромятникова Ксения Андреевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1855

Сын: Сыромятников Павел Ефимович

Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1860

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыромятникова Мария Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 29.07.1860
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