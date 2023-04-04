Сыромятников Ефим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 29.07.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Бракосочетание
04.06.1852
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1855
Сын: Сыромятников Павел Ефимович
Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
29.07.1860
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Сыромятникова Ксения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 29.07.1860