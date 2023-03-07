Журавлев Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Алексей Петрович

Журавлев Алексей Петрович

avatar

Место рождения

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1809

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Журавлев Петр Игнатьевич

Мать: Журавлева Домна Осиповна

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Журавлев Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Журавлева Настасья Макаровна

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1834

Сын: Журавлев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Журавлева Настасья Макаровна

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Настасья Макаровна

Смерть
1838
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close