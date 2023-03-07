Журавлев Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Журавлев Петр Игнатьевич
Мать: Журавлева Домна Осиповна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Журавлев Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Журавлева Настасья Макаровна
Рождение ребёнка
15.05.1834
Сын: Журавлев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Журавлева Настасья Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1838