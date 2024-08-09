Груздев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения27.10.1897
Дата смерти01.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1897
Бракосочетание
31.01.1916
Боговское, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.01.1919
Сын: Груздев Николай Александрович
Мать ребёнка: Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна
Рождение ребёнка
02.07.1921
Дочь: (Груздева) Мария Александровна
Мать ребёнка: Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна
Рождение ребёнка
23.08.1923
Дочь: Щеглова (Груздева) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна
Рождение ребёнка
16.07.1925
Сын: Груздев Павел Александрович
Мать ребёнка: Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна
Рождение ребёнка
16.07.1925
Сын: Груздев Петр Александрович
Мать ребёнка: Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна
Рождение ребёнка
12.01.1942
Дочь: Боброва (Груздева) Галина Александровна
Мать ребёнка: Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна
Смерть
01.04.1967