Груздев Александр Иванович 27.10.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Груздев Александр Иванович

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Место рождения

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

27.10.1897

Дата смерти

01.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1897

Отец: Груздев Иван Дмитриевич

Мать: Груздева Пелагея Арсеньевна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
31.01.1916

Жена: Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна

Боговское, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.01.1919

Сын: Груздев Николай Александрович

Мать ребёнка: Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна

Рождение ребёнка
02.07.1921

Дочь: (Груздева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.08.1923

Дочь: Щеглова (Груздева) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.07.1925

Сын: Груздев Павел Александрович

Мать ребёнка: Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна

Рождение ребёнка
16.07.1925

Сын: Груздев Петр Александрович

Мать ребёнка: Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна

Рождение ребёнка
12.01.1942

Дочь: Боброва (Груздева) Галина Александровна

Мать ребёнка: Груздева (Музыкантова) Афонасия Михайловна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
01.04.1967
Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область

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