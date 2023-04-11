Галайда Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалайда Юлия Николаевна

Галайда Юлия Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1982

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1982

Отец: Галайда Николай Николаевич

Мать: Галайда Наталья Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close