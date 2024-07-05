Федосеев Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Матвей Ильич
Мать: Евдокия Федоровна
Бракосочетание
03.11.1885 ст.
Богослово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1887 ст.
Сын: Федосеев Василий Иванович
Мать ребёнка: Федосеева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.
Дочь: Федосеева Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Федосеева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.
Дочь: Федосеева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Федосеева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.
Мать ребёнка: Федосеева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1897 ст.
Сын: Федосеев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Федосеева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1898 ст.
Дочь: Федосеева Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Федосеева Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1902 ст.
Мать ребёнка: Федосеева Акулина Ивановна
Смерть
После 1902