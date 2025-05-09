Савин Данил Анатольевич 01.06.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савин Данил Анатольевич

Место рождения

г. Тольятти, Самарской обл.

Дата рождения

01.06.1979

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1979

Отец: Савин Анатолий Захарович

Мать: Савина (Грекова) Людмила Васильевна

г. Тольятти, Самарской обл.
Место жительства
Неизвестно
г. Тольятти
г. Тольятти
Образование
01.06.2001
ТолПИ
Тольяттинский политехнический институт
Бракосочетание
29.07.2005

Жена: Савина (Ворожейкина) Анна Юрьевна

г. Тольятти
Свадебное торжество - ресторан «Максима»
Рождение ребёнка
22.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савина (Ворожейкина) Анна Юрьевна

г. Тольятти
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Рождение ребёнка
11.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савина (Ворожейкина) Анна Юрьевна

г. Тольятти

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