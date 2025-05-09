Савин Данил Анатольевич
Место рожденияг. Тольятти, Самарской обл.
Дата рождения01.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1979
г. Тольятти, Самарской обл.
Место жительства
Неизвестно
г. Тольятти
г. Тольятти
Образование
01.06.2001
ТолПИ
Тольяттинский политехнический институт
Бракосочетание
29.07.2005
г. Тольятти
Свадебное торжество - ресторан «Максима»
Рождение ребёнка
22.11.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савина (Ворожейкина) Анна Юрьевна
г. Тольятти
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Рождение ребёнка
11.08.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савина (Ворожейкина) Анна Юрьевна
г. Тольятти