Kööp (Tunnel) Kristine
Место рожденияNabala
Дата рождения10.08.1890
Дата смерти11.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1890
Отец: Tunnel Jaan
Мать: Tunnel (Villo) Tiiu
Рождение ребёнка
06.01.1915
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.12.1923
Дочь: Mesila (Kööp) Leida
Отец ребёнка: Kööp Hans
Рождение ребёнка
09.10.1925
Дочь: Kööp (Kööp) Aliide
Отец ребёнка: Kööp Hans
Рождение ребёнка
04.09.1927
Сын: Kööp Heinrich
Отец ребёнка: Kööp Hans
Рождение ребёнка
02.03.1930
Сын: Kööp Jaan Endel
Отец ребёнка: Kööp Hans
Рождение ребёнка
12.08.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kööp Hans
Смерть
11.06.1972
Похороны
16.06.1972