Kööp (Tunnel) Kristine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kööp (Tunnel) Kristine

Место рождения

Nabala

Дата рождения

10.08.1890

Дата смерти

11.06.1972

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

1915 г.р.
1922 г.р.
1923 г.р.
1925 г.р.
1927 г.р.
1930 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1890

Отец: Tunnel Jaan

Мать: Tunnel (Villo) Tiiu

Рождение ребёнка
06.01.1915

Сын: Tunnel Helmut Johannes

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.11.1922

Сын: Kööp Hans

Отец ребёнка: Kööp Hans

Рождение ребёнка
02.12.1923

Дочь: Mesila (Kööp) Leida

Отец ребёнка: Kööp Hans

Рождение ребёнка
09.10.1925

Дочь: Kööp (Kööp) Aliide

Отец ребёнка: Kööp Hans

Рождение ребёнка
04.09.1927

Сын: Kööp Heinrich

Отец ребёнка: Kööp Hans

Рождение ребёнка
02.03.1930

Сын: Kööp Jaan Endel

Отец ребёнка: Kööp Hans

Рождение ребёнка
12.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kööp Hans

Смерть
11.06.1972
Похороны
16.06.1972

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