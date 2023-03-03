Аляпсков Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1888
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1888
Бракосочетание
17.11.1907
Священник Михаил Анциферов. Псаломщик Павел Ливанов. Аляпсков Дмитрий Васильевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 19 лет 8 месяцев 25 дней. Киселёва Анастасия Александ... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1908
Сын: Аляпсков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Аляпскова Анастасия Александровна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1908
Рождение ребёнка
29.03.1910
Дочь: Аляпскова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Аляпскова Анастасия Александровна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
05.04.1914
Сын: Аляпсков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Аляпскова Анастасия Александровна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Рождение ребёнка
13.07.1915
Сын: Аляпсков Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Аляпскова Анастасия Александровна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1907