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Аляпсков Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1888

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1888

Отец: Аляпсков Василий Иванович

Мать: Аляпскова Дарья Александровна

Бракосочетание
17.11.1907

Жена: Аляпскова Анастасия Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Михаил Анциферов. Псаломщик Павел Ливанов. Аляпсков Дмитрий Васильевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 19 лет 8 месяцев 25 дней. Киселёва Анастасия Александ... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1908

Сын: Аляпсков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Аляпскова Анастасия Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1908
Рождение ребёнка
29.03.1910

Дочь: Аляпскова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Аляпскова Анастасия Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
05.04.1914

Сын: Аляпсков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Аляпскова Анастасия Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Рождение ребёнка
13.07.1915

Сын: Аляпсков Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Аляпскова Анастасия Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1907
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