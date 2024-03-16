Brevern (Von Dunten) Sophie
Место рожденияНе указано
Дата рождения1635
Дата смерти1685
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1657
Муж: Бреверн Иоанн
Лютерштадт Айслебен
Рождение ребёнка
20.07.1663 ст.
Сын: Фон Бреверн Герман
Отец ребёнка: Бреверн Иоанн
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Шульц Магдалина
Отец ребёнка: Бреверн Иоанн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брокгаузен София
Отец ребёнка: Бреверн Иоанн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каспари Анна
Отец ребёнка: Бреверн Иоанн
Смерть
1685