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Brevern (Von Dunten) Sophie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1635

Дата смерти

1685

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1635

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1657

Муж: Бреверн Иоанн

Лютерштадт Айслебен
Рождение ребёнка
20.07.1663 ст.

Сын: Фон Бреверн Герман

Отец ребёнка: Бреверн Иоанн

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Шульц Магдалина

Отец ребёнка: Бреверн Иоанн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брокгаузен София

Отец ребёнка: Бреверн Иоанн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каспари Анна

Отец ребёнка: Бреверн Иоанн

Смерть
1685
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