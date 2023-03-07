Казанцева (Шевченко) Любовь Анатольевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1968
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1968
Отец: Шевченко Анатолий Фёдорович
Мать: Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
03.05.1987
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Казанцев Николай
Рождение ребёнка
05.06.1995
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Казанцев Николай
Рождение ребёнка
18.11.1996
Сын: Казанцев Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Казанцев Николай