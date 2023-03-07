Казанцева (Шевченко) Любовь Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Шевченко) Любовь Анатольевна

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Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

15.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1968

Отец: Шевченко Анатолий Фёдорович

Мать: Надежда Михайловна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
03.05.1987

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Казанцев Николай

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
05.06.1995

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Казанцев Николай

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
18.11.1996

Сын: Казанцев Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Казанцев Николай

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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