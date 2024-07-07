Рогов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1913
Дата смерти18.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1913
Образование
С 1931 по 1933
Рабфак
Рождение ребёнка
08.06.1935
Дочь: Старцева (Рогова) Изольда Васильевна
Мать ребёнка: Рогова Тремиля (Полякова) Зинаида Федоровна
Бракосочетание
26.10.1936
Работа или профессия
Между 21.04.1943 и 01.01.1950
Рабочий геодезический отряд 36-Младший техник
Рождение ребёнка
24.11.1944
Мать ребёнка: Рогова (Вишнякова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогова (Вишнякова) Александра Ивановна
Бракосочетание
28.02.1947
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
Между 01.01.1950 и 1953
Агент по снабжению - геодезический отряд 36
Рождение ребёнка
07.07.1953
Мать ребёнка: Рогова (Вишнякова) Александра Ивановна
Смерть
18.01.1988
Березники, город Березники, Пермский край