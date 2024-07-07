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Рогов Василий Алексеевич

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Место рождения

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.02.1913

Дата смерти

18.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1913

Отец: Рогов Алексей Константинович

Мать: Рогова (Полторыхина) Евдокия Феоктистовна

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Образование
С 1931 по 1933
Рабфак
Рождение ребёнка
08.06.1935

Дочь: Старцева (Рогова) Изольда Васильевна

Мать ребёнка: Рогова Тремиля (Полякова) Зинаида Федоровна

Бракосочетание
26.10.1936

Жена: Рогова Тремиля (Полякова) Зинаида Федоровна

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Между 21.04.1943 и 01.01.1950
Рабочий геодезический отряд 36-Младший техник
Рождение ребёнка
24.11.1944

Сын: Рогов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Рогова (Вишнякова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
25.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогова (Вишнякова) Александра Ивановна

Бракосочетание
28.02.1947

Жена: Рогова (Вишнякова) Александра Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
Между 01.01.1950 и 1953
Агент по снабжению - геодезический отряд 36
Рождение ребёнка
07.07.1953

Сын: Рогов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Рогова (Вишнякова) Александра Ивановна

Смерть
18.01.1988
Березники, город Березники, Пермский край

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