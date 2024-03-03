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Береговых -- Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Береговых Степан Федорович

Рождение ребёнка
14.07.1895

Дочь: Береговых Улина Степановна

Отец ребёнка: Береговых Степан Федорович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
14.08.1898

Сын: Береговых Иван Степанович

Отец ребёнка: Береговых Степан Федорович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
14.03.1902

Сын: Береговых Алексей Степанович

Отец ребёнка: Береговых Степан Федорович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
Неизвестно

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