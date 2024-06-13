Пышнов Исаак Зеликович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышнов Исаак Зеликович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Пышнов Зелик Бейрах-Борухов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ескина Роза Залмановна

Место жительства
1914
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Пышнова Белла (Бася) Исаковна

Мать ребёнка: Ескина Роза Залмановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Пышнова Таисия Исаковна

Мать ребёнка: Громова Нина Ивановна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Пышнова Лариса Исаковна

Мать ребёнка: Ескина Роза Залмановна

Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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