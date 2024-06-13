Пышнов Исаак Зеликович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Пышнов Зелик Бейрах-Борухов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ескина Роза Залмановна
Место жительства
1914
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Пышнова Белла (Бася) Исаковна
Мать ребёнка: Ескина Роза Залмановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Пышнова Таисия Исаковна
Мать ребёнка: Громова Нина Ивановна
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Пышнова Лариса Исаковна
Мать ребёнка: Ескина Роза Залмановна
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно